Bourse : la prudence s’impose à court terme

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L’indice CAC 40 s’est maintenu au-dessus de la barre des 7.000 points, mais l’équilibre reste fragile avant la publication d’une nouvelle salve de résultats.

Depuis le début de l’année, les investisseurs ont, semble-t-il, chaussé des lunettes roses, au point que le marché de Paris s’octroie déjà 9,6%, à 7.097,21 points.

Aux Etats-Unis, le ralentissement de l’inflation et la contraction de la consommation plaident, en effet, pour une politique monétaire moins restrictive de la part de la Réserve fédérale. Avec, à la clé, un atterrissage en douceur de l’économie.

Mais la vigueur de la croissance outre-Atlantique au quatrième trimestre contrarie quelque peu ce scénario optimiste.

Certes, les résultats du groupe LVMH (14 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires en croissance de 23%, à 79 milliards) ont ébloui le marché. Mais les chiffres à venir des autres sociétés du CAC 40 ne seront sans doute pas du même éclat.

Aussi la prudence s’impose à court terme. Elior Group n’a-t-il pas dévissé de 17,3% la semaine dernière, en publiant des données inférieures aux attentes ?

Nos conseils sur 21 actions Alstom

Une visibilité impressionnante Acheter

BNP Paribas

Le titre a inscrit un plus-haut depuis six mois en clôture le 24 janvier à 60,75 euros. Le groupe bancaire français a enfin obtenu les autorisations administratives pour la cession de Bank of the West (16,3 milliards de dollars) à Banque de Montréal (BMO). Anticipant de bons résultats annuels