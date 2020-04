Bourse: la baisse n'est pas finie, selon le stratège de la Société Générale

(© shutterstocks)

Le spécialiste des marchés baissiers, Albert Edwards, anticipe une nouvelle dégradation des cours dans les prochains mois.

Albert Edwards à la Société Générale figure parmi les rares professionnels qui avaient annoncé une forte baisse à venir des Bourses mondiales, avant même le choc exogène issu de la pandémie de coronavirus.

Qualifié par certains de «permanent bear», le stratège de la banque s'était déjà distingué en 2007, en anticipant l'ampleur de la crise financière liée à l'effondrement des «subprimes», ces prêts hypothécaires américains de très mauvaise qualité octroyés à des ménages insolvables.

Cet expert des marchés baissiers pense que la récente remontée des cours n'est rien de plus qu'un «bear market rally», avant une nouvelle descente plus profonde et plus durable.

Bear market rally

Le S&P 500 semble se comporter comme en octobre 2008, avec des tentatives de rebond avortées et un plus bas atteint six mois plus tard, après une baisse supplémentaire de 25%.

L'ampleur des financements publics destinés à contrer la récession est considérable et des banques centrales sont tout près de «franchir le Rubicon» en finançant directement des acteurs économiques.

Mais les pressions déflationnistes devraient accentuer la baisse de l'activité et des profits, en raison d'un endettement trop élevé. L'inflation américaine pourrait ainsi descendre en territoire négatif dès la fin de l'été. Et les cours de Bourse auront bien du mal à résister à l'effondrement