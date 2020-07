Bourse : l'heure de vérité

Les résultats du deuxième trimestre sont attendus en rouge vif. (© A. Blancs/shutterstock)

La saison des résultats semestriels va être déterminante face à des indices chauffés à blanc. Pour l'ensemble de l'année, le consensus des analystes table sur un recul de 29% des bénéfices nets, avant un rebond de 33% en 2021.

L'optimisme des investisseurs semble inébranlable. Il n'a été altéré ni par l'accélération des nouveaux cas de Covid-19 dans le monde - aux États-Unis, au Brésil, en Asie, et même de-ci de-là en Europe -, ni par la perspective du délicat conseil européen extraordinaire des 17 et 18 juillet, théâtre annoncé de l'opposition entre pays frugaux et le tandem franco-allemand sur le plan massif de relance de 750 milliards d'euros.

Mais les indices boursiers restent sous l'influence des injections massives de liquidités de la part des banques centrales. Aux États-Unis, la Fed ne vient-elle pas encore de promettre de «faire plus» ?

Nouveau record au Nasdaq

Aussi, à Wall Street, on enchaîne les nouveaux records. Le Nasdaq Composite a culminé en début de semaine à 10.433 points. Le S&P 500 n'est pas en reste : il figure à seulement 7% de son plus-haut absolu de février.

La performance est très largement alimentée par les parcours tonitruants de quelques géants du numérique. Au point de créer des situations inédites : jamais ces sociétés n'ont pesé aussi lourd dans l'indice large américain.

En 2000, le Top 5 des plus grosses capitalisations - à l'époque Microsoft, General Electric, Cisco, Intel et Walmart - représentait 18% du S&P 500. Vingt ans plus tard, le nouveau