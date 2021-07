Bourse : l'Europe championne !

Le CAC 40, grand champion des indices européens au premier semestre. (© Adobestock)

La récente surperformance des marchés européens s'explique par le calendrier de la reprise et un biais cyclique.

Phénomène inédit depuis près de cinq ans, les Bourses du Vieux Continent font mieux que Wall Street.

Depuis le début de l'année, l'Euro Stoxx 50 a progressé de plus de 16%, contre un gain d'environ 12% pour le Dow Jones et le Nasdaq Composite. Et, cocorico, le champion européen n'est autre que notre CAC 40, porté par un puissant effet KHOL - Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH -, quatre incarnations du chic parisien qui pèsent aujourd'hui un quart de l'indice !

Pour revenir à l'Europe dans son ensemble, l'explication de la récente surperformance est simple : la puissante reprise économique post-confinement n'a pas été synchrone.

Elle s'est matérialisée précocement en Chine, puis très fortement aux États-Unis, avant de gagner tout juste l'Europe, où les dernières enquêtes ne laissent planer aucun doute sur un redémarrage en trombe cet été.

Un déroulé bien anticipé par les investisseurs, dont l'appétit se manifeste, de par le monde, au gré du potentiel pressenti de rebond des profits.

Biais cyclique

Il se trouve par ailleurs que les valeurs les plus susceptibles de profiter d'une conjoncture libérée des restrictions sanitaires, les «cycliques», sont surreprésentées dans les indices européens. À l'image de la finance en Italie, de l'automobile en Allemagne,