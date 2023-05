Bourse : l’action Teleperformance, qui perd 30% depuis le 1er janvier, peut-elle rebondir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le leader mondial de la gestion de l'expérience client externalisée a connu une baisse significative de son cours de Bourse en 2023. Cette chute de l'action Teleperformance a suscité de nombreuses interrogations quant à la capacité de l'entreprise à se remettre sur pied. Découvrez notre analyse de l'action Teleperformance dans laquelle nous allons examiner le parcours boursier du titre en 2022 et en 2023, les événements qui ont entraîné la chute de l'action Teleperformance et les facteurs qui pourraient permettre au titre Teleperformance de rebondir en Bourse en 2023.

Action Teleperformance : ne pas attraper un couteau qui tombe

Analyse graphique du cours de bourse de Teleperformance

Analyse technique de l'action Teleperformance.

“Ne pas rattraper un couteau qui tombe” : ce vieil adage boursier s'applique parfaitement dans la configuration boursière de l'action Teleperformance sur 2022 – 2023. Il invite les investisseurs à attendre la fin d'un mouvement baissier, avec plusieurs zones de support testées, avant de se positionner sur le rebond du titre Teleperformance.

Dans le cas présent, l'action Teleperformance n'a pas réussi à consolider les supports rencontrés pendant sa chute. L'action Teleperformance perd 59 % de sa valeur depuis le 3 janvier 2022, passant de 393 euros l'action à 158 euros l'action à la clôture le vendredi 12 mai 2023.

Sur son parcours, l'action Teleperformance a laissé derrière elle les supports – devenus résistances – des 277 euros (en vert sur le graphique) et des 192 euros (en violet sur le graphique). Il faut remonter à mars 2020 et à la chute générale des marchés liée à l'éclatement de la crise Covid pour retrouver ces niveaux de cotation. Mais alors pourquoi le marché pénalise Teleperformance ?

Pourquoi l'action Teleperformance baisse ?

Le marché s'interroge sur le destin de Teleperformance et les raisons sont multiples. Ce ne sont pas vraiment les performances actuelles de l'entreprise qui sont remises en question, mais plutôt les perspectives de marché et la direction que prend Teleperformance : les investisseurs questionnent l'acquisition récente de Majorel et l'impact de l'IA générative sur les activités de l'entreprise.

L'acquisition de Majorel en avril 2023

L'annonce de l'acquisition de Majorel par Teleperformance le 26 avril 2023 a suscité de vives réactions sur le marché boursier. En effet, cette opération n'a pas été bien accueillie par les investisseurs, qui ont exprimé leur mécontentement à travers une baisse significative du cours de l'action Teleperformance : – 10 % le jour de l'annonce.

Teleperformance propose d'acquérir cet autre spécialiste de la relation client au prix de 30 euros par action, ce qui représente un montant total d'acquisition de 3 milliards d'euros. Cette opération sera financée à la fois en espèces et en échange de titres. L'objectif de l'acquisition est d'accélérer l'expansion internationale de Teleperformance et favoriser son développement technologique.

Le marché a réagi négativement, estimant que la prime de près de 50 % par rapport au dernier cours de 20,95 euros de l'action Majorel était bien trop élevé. C'est en outre une société luxembourgeoise, assez peu connue du marché français. De plus, certains investisseurs y voient une consolidation “de la dernière chance” liée à l'émergence de l'IA générative qui remettrait en cause la pérennité du modèle d'affaire de ces entreprises.

L'impact de l'IA générative

On observe clairement de la spéculation autour de l'impact négatif de l'IA générative sur le business de Teleperformance. ChatGPT peut-il s'imposer en substitution des opérateurs de Teleperformance dans les entreprises ? C'est du moins ce que le marché craint. Dans un contexte globalisé de réduction de coûts, il est du moins évident que les entreprises se poseront la question. Le chatbot utilisateur est l'un des premiers cas d'usage où l'IA générative montre des résultats impressionnants. C'est le cœur de l'activité de l'entreprise Teleperformance.

Le PDG de Teleperformance s'est voulu rassurant sur le sujet en affirmant que les sociétés de services aux entreprises comme Teleperformance ont prospéré grâce aux avancées technologiques et que l'intégration de bots GPT et de l'IA contribuera à la croissance et à la rentabilité de Teleperformance en améliorant la productivité, la précision des services et la satisfaction des employés et des clients. Il rassure en affirmant que le chatbot ne peut pas gérer les risques pour les clients de l'entreprise.

L'action Teleperformance peut-elle rebondir ?

Malgré ces défis, il y a des raisons d'être optimiste quant à la capacité de l'action Teleperformance à rebondir. Tout d'abord, l'entreprise a une solide position sur le marché mondial de la gestion de l'expérience client externalisée, avec une présence dans plus de 80 pays et plus de 300 000 employés. De plus, Teleperformance a une solide réputation pour fournir des services de haute qualité à ses clients, ce qui devrait lui permettre de maintenir sa position sur le marché.

Récemment, le PDG de Teleperformance, Daniel Julien, a voulu rassurer les actionnaires, en comparant les résultats de 2018 avec ceux de 2022, mettant en avant une amélioration de 84 % du CA (de 4,4 milliards d'euros en 2028 à 8,1 milliards d'euros en 2022) et une amélioration de la marge d'EBITA de 1,8 pt de base sur la même période (13,7 % en 2018 et 15,5 % en 2022). Il met notamment en avant la multiplication par 2,5x du flux de trésorerie net disponible. Les fondamentaux de Teleperformance semblent donc sur une pente ascendante en dépit d'un environnement macroéconomique très difficile et incertain.

Enfin, il est important de noter que la demande pour les services de gestion de l'expérience client externalisée devrait continuer à croître dans les années à venir. Les entreprises cherchent de plus en plus à externaliser cette fonction afin de se concentrer sur leur cœur de métier et améliorer leur efficacité opérationnelle. Teleperformance est bien placé pour bénéficier de cette tendance, ce qui devrait contribuer à stimuler sa croissance à long terme. Reste à savoir alors si l'IA générative pourra concurrencer réellement les acteurs classiques du marché, ou bien si elle leur permettra de mieux performer !

Notre avis sur l'action Teleperformance

En conclusion, bien que la chute du cours de Teleperformance soit préoccupante, il y a des raisons d'être optimiste quant à la capacité de l'entreprise à rebondir. Teleperformance dispose d'une solide position sur le marché mondial de la gestion de l'expérience client externalisée, ainsi que d'une solide réputation pour fournir des services de haute qualité à ses clients. La spéculation autour du titre Teleperformance pourrait fournir des opportunités d'entrée, une fois le couteau bien tombé !

