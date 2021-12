Bourse : investir pour lutter contre le dérèglement climatique

La conférence sur le climat (COP 26) de Glasgow s’est achevée en novembre avec un résultat mitigé. (© DR)

Les citoyens sont de plus en plus confrontés aux conséquences du dérèglement climatique. Peuvent-ils, en tant qu'épargnants, orienter leurs placements pour favoriser la lutte contre le réchauffement de la planète ?

Les Etats signataires de l’accord de Paris de 2015 - près de 200 - n’ont pas réussi à faire d’avancée majeure à la clôture de la conférence de Glasgow sur le climat (COP 26) le 13 novembre dernier, qui s’est achevée avec un résultat mitigé.

Comment les épargnants peuvent-ils, eux, orienter leurs placements pour favoriser la lutte contre le réchauffement de la planète ?

Donner du sens à son épargne

Pour donner du sens à leur épargne, les investisseurs sont de plus en plus en quête de placements qui peuvent combiner la rentabilité financière avec la réduction des gaz à effet de serre. La gestion collective leur offre des solutions au sein de portefeuilles diversifiés et mutualisés, qui évitent les prises de risque isolées qu’induisent les paris sur des valeurs individuelles.

Les sociétés de gestion proposent des sicav ou des FCP qui comportent le plus souvent le terme «climat» dans leur libellé, avec des variantes comme «transition énergétique» ou «bas carbone».

Réduction des gaz à effet de serre

Le plus souvent, les portefeuilles de ces fonds comportent une partie significative investie en actions de sociétés cotées qui contribuent, d’une manière ou d’une autre, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette contribution positive peut prendre diverses formes. Ce peut être à travers une évolution de leur