Bourse : huit actions opéables à détenir en portefeuille

Une sélection du Revenu de huit valeurs susceptibles de faire l'objet d'une opération financière. (© Freepix)

Les opérations financières devraient se poursuivre cette année après un cru 2020 loin d'être catastrophique. Les conditions de financement restent notamment très attractives sur fond de taux d'intérêt très bas. D'Edenred à Scor, nous avons sélectionné huit sociétés susceptibles de faire l'objet d'une OPA à court ou moyen terme.

Avec une petite trentaine d'offres publiques déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers, le cru 2020 des OPA n'a pas été ridicule, dans un contexte de crise.

Après un passage à vide lié au premier confinement, les opérations se sont multipliées, essentiellement dans le segment des petites et moyennes capitalisations, et dans le secteur de la technologie.

29% de prime en moyenne

Les primes offertes aux actionnaires minoritaires se sont élevées en moyenne à 29,2% sur la base du dernier cours avant l'annonce de l'opération.

Au palmarès des plus belles primes, on trouve Advenis (+76,7%), Antalis (+69,1%), Groupe Open (+58,8%) et Mediawan (+58,1%).

Le mouvement des opérations financières devrait se poursuivre, car les conditions de financement restent très attractives sur fond de taux d'intérêt très bas.

Pour un actionnaire, il est toujours intéressant de détenir en portefeuille une ou plusieurs valeurs opéables. Cela ne doit pas être le seul argument d'investissement mais quand bien même l'opération attendue ne se réalise pas, des rumeurs de rachat peuvent régulièrement faire décoller le cours de telle ou telle société.

Voici huit valeurs susceptibles de faire l'objet d'une opération financière à court ou moyen terme.

Edenred

Depuis le