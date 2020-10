Bourse : huit actions à vendre avec un CAC 40 sous les 4.900 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Grâce à une hausse de 2,4% lundi dernier, l'indice CAC 40 a un peu relevé la tête cette semaine, reprenant les 4.800 points perdus après la forte baisse du 21 septembre. Découvrez, dans ce contexte, les conseils du Revenu sur 22 actions.

Grâce à un rebond de 2% cette semaine, la Bourse parisienne a repris les 4.800 points mais la tendance reste fragile, marquée notamment par la contamination de Donald Trump au Covid-19. Face à ce climat incertain, notre Rédaction affiche sa prudence en recommandant huit actions à la vente et «seulement» six à l'achat. Retrouvez nos 22 conseils ci-dessous. Les actualités les plus marquantes (Total, Arcelormittal, Suez/Veolia...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 22 actions Alstom

Bouygues va céder 11 millions d'actions du groupe ferroviaire (4,8% du capital) dans le cadre d'une vente à terme dont le dénouement interviendra le 3 novembre. Le groupe conservera ainsi l'entière propriété de ses 32,9 millions d'actions à l'assemblée générale du 29 octobre, où il approuvera le projet d'acquisition de Bombardier Transport. A l'issue de la vente à terme, il ne détiendra plus que 9,7% d'Alstom. Achetez

Akwel

En dépit d'un recul de 31,7% du chiffre d'affaires, à 387 millions d'euros, la marge opérationnelle a bien résisté, à 6,3% (8,3% au 30 juin 2019). Akwel est aussi resté dans le vert, avec un résultat net de 20,2 millions (-43%). L'ex-MGI Coutier démontre sa capacité à naviguer par gros temps.