Bourse : huit actions à acheter et sept à vendre après le repli du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice CAC 40 a perdu plus de 2% cette semaine, continuant à naviguer dans son couloir 4.200-4.600 points. Dans ce contexte, la rédaction du Revenu livre ses conseils sur 27 actions. Huit sont recommandées à l'achat et sept à la vente.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Bolloré, Vivendi/Lagardère, Danone, L'Oréal, Sanofi, STMicro...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. En ces temps chahutés, nous conseillons huit actions à l'achat, sept à la vente et 12 sont à conserver.

Nos conseils sur 27 actions Biomérieux

Les ventes du spécialiste du diagnostic in vitro ont crû de 21,5% au premier trimestre, à 769 millions d'euros. La demande pour les tests respiratoires a fortement augmenté et les premiers revenus des panels Covid-19 sont attendus au deuxième trimestre. Les dirigeants suspendent néanmoins leurs objectifs financiers et s'attendent à une baisse de leurs activités "de routine", à cause de la pandémie. Le titre Biomerieux continue de bénéficier de l'engouement des investisseurs pour les acteurs du diagnostic du coronavirus. Mais la valorisation tendue (42 fois le bénéfice net escompté fin 2020) limite désormais le potentiel. Conservez

Bolloré

Le charme est rompu. Vendez

Carbios

L'action du groupe de chimie verte a flambé de 120% en deux séances, les 9 et 14 avril, après la publication d'un article dans la prestigieuse revue Nature. Celui-ci démontre l'efficacité