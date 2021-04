Bourse : huit actions à acheter avec un CAC 40 au-dessus des 6.100 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

En quatre séances, l'indice CAC 40 a repris près de 2% et le seuil des 6.100 points. Dans ce contexte, nous recommandons huit actions à l'achat, trois à la vente et six à conserver.

Jeudi, le CAC 40 a clôturé à 6.102,96 points, tout proche de son sommet de février 2020 (6.111 points). L'indice parisien a gagnè 1,9% sur la semaine qui n'a compté que quatre jours de Bourse en raison du week end de Pâques.

Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 17 actions. Nous en recommandons huit à l'achat, trois à la vente et six à conserver. Les actualités les plus marquantes (Air France-KLM, Bastide, Scor, Roche Bobois, Total, Vivendi...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 17 actions Atème

Les investisseurs ont lourdement sanctionné la publication de comptes annuels inférieurs aux attentes, avec un résultat opérationnel courant en chute de 54%, à 1,9 million d'euros. Le redressement de la rentabilité s'annonce assez progressif pour Atème au cours des quatre prochaines années. Conservez

Crédit Agricole

Crédit Agricole efface ainsi les excès de défiance et redevient la banque la mieux valorisée en France. L'ensemble du secteur profite du redressement - encore limité - des taux longs. La banque dirigée par Philippe Brassac tente par ailleurs de poser ses jalons en Italie avec sa tentative de rachat de Creval. Si le gendarme boursier a donné son feu vert, le conseil de la banque transalpine s'y oppose. Avec un