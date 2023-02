Bourse : gare aux lunettes roses !

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR )

Au terme d’une semaine en accordéon, mais finalement positive de 1,9%, l’indice CAC 40 campe désormais au-dessus des 7.200 points, en hausse de 11,7% depuis le 1er janvier.

Trop vite, trop haut, trop fort ? Les investisseurs ne semblent pas se poser la question. Ils continuent d’alimenter la chevauchée fantastique du marché en achetant notamment des valeurs de luxe et des actions de sociétés dont les résultats sont conformes ou supérieurs aux attentes.

Cette trajectoire est d’ailleurs commune à celles des autres indices en Europe, puisque Francfort gagne 11,1% en un peu plus d’un mois, Milan 13,7% et Madrid 12,2%.

Si vous ajoutez des discours de banquiers centraux jugés plus accommodants que lors des derniers conclaves et des données économiques qui laissent espérer un atterrissage en douceur de l’économie américaine, on comprend pourquoi les investisseurs rechignent à prendre des bénéfices.

Mais à ce niveau de marché, il paraît plus prudent de concrétiser des gains sur les valeurs les plus valorisées, quitte à se replacer lors d’un prochain trou d’air qui ne manquera pas de survenir.

Nos conseils sur 23 actions Aramis

En manque de visibilité Vendez

EDF

La justice tranchera Conservez

Elior

Le titre Elior a décroché de 14% en séance le 26 janvier en réaction à la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre inférieur aux attentes. La croissance d’un trimestre à l’autre a été jugée décevante par rapport à celle de Sodexo. En