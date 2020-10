Bourse : foire d'empoigne sur la place de Paris

Le Covid, les OPA et les fusions qui se passent mal, l'optimisme n'est pas au rendez-vous. (© Shutterstock)

La bataille entre Suez et Veolia ne donne pas une bonne image de la place financière de Paris. C'est dommage !

Tandis qu'Euronext, en véritable Pac-Man des Bourses européennes, avalait Borsa Italiana, la place financière de Paris donnait de son côté un spectacle bien peu attrayant pour les investisseurs internationaux.

L'offensive de Veolia sur Suez, son concurrent de toujours, a tourné à la foire d'empoigne mêlant dirigeants, syndicats, gouvernement, sans oublier la représentation nationale où l'idée d'une proposition de loi anti-OPA hostiles «en temps d'état d'urgence sanitaire» a même germé dans certains esprits.

Certes, en France, le business de l'eau est un secteur très sensible. Mais faut-il pour autant dépenser autant d'énergie pour bloquer un projet qui vise à rapprocher deux groupes français pour en faire un acteur de poids sur le marché mondial des services à l'environnement ?

Cette guerre picrocholine, dans laquelle on reproche même à un acteur privé, en l'occurrence Engie, de disposer librement de ses actions, ne peut que désespérer un peu plus (après le saccage des locaux de Blackrock en janvier dernier à Paris) ceux qui œuvrent depuis de longues années à rendre la France plus attrayante pour les investisseurs étrangers.

Contretemps

Mais ces derniers sont sans doute actuellement plus préoccupés par le regain de tensions provoqué par la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus et les mauvaises nouvelles