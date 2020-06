Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Ferragamo monte, l'intérêt de LVMH de nouveau évoqué Reuters • 05/06/2020 à 13:52









5 juin (Reuters) - Le cours du groupe de luxe italien Salvatore Ferragamo SFER.MI est en forte hausse vendredi en Bourse de Milan, profitant de spéculations sur un possible intérêt de LVMH LVMH.PA . L'action gagne 9,41% vers 11h35 GMT alors que l'indice FTSE-MIB .FTMIB avance de 1,78%. Les difficultés que semble rencontrer LVMH, le numéro un mondial du secteur, pour boucler le rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N alimente les rumeurs selon lesquelles Ferragamo pourrait devenir une proie de rechange pour le français, explique-t-on de source de marché. Selon cet intervenant, LVMH pourrait envisager de racheter Ferragamo s'il devait renoncer à prendre le contrôle de Tiffany. Jeudi, le groupe dirigé par Bernard Arnault a déclaré que son conseil d'administration s'était réuni en début de semaine pour discuter des conséquences de la crise du coronavirus sur le projet de rachat de Tiffany, ce qui pourrait ouvrir la voie à une tentative de renégociation des modalités financières de cette opération de 14,4 milliards d'euros. En Bourse de Paris, LVMH gagne 1,86%, une progression proche de celle de l'indice CAC 40 .FCHI (+1,92%). Au cours de vendredi, la capitalisation boursière de Salvatore Ferragamo avoisine 2,4 milliards d'euros. (Claudia Cristoferi et Silvia Recchimuzzi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

