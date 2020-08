Bourse : faut-il vendre ces 8 actions proches de leur record historique ?

Malgré des parcours boursiers impressionnants, plusieurs titres peuvent encore être achetés. (© Adobestock)

Seules huit valeurs membres du SBF 120 cotent à moins de 5% de leur sommet absolu, alors que l'indice de la Bourse de Paris, en fort recul depuis le début de l'année, reste très loin de ses plus-hauts. Tour d'horizon des conseils du Revenu sur ces titres qui défient la gravité boursière et la crise sanitaire.

Enregistrant un recul de 18% depuis début janvier, le SBF 120 continue d'être affecté par le choc boursier du printemps dernier provoqué par la crise sanitaire. L'indice des 120 plus grandes valeurs de la Bourse de Paris est à la peine et son fort rebond technique connu en mai et juin s'essouffle déjà.

Tout comme le CAC 40, il reste très loin de ses sommets, contrairement à une poignée de valeurs membres de l'indice. Plébiscités par les investisseurs, huit titres évoluent ainsi à moins de 5% de leur plus-haut historique.

Faut-il encore acheter ces actions qui défient la gravité boursière, les conserver en portefeuille ou bien en profiter pour engranger ses bénéfices ? Après les avoir passé au crible, la rédaction du Revenu dévoile ses conseils sur ces huit valeurs qui affolent les compteurs en Bourse.

L'Oréal et Rémy Cointreau : un à acheter l'autre à vendre

L'univers du luxe dispose de deux acteurs qui se distinguent par leur parcours en Bourse.

C'est le cas de L'Oréal, qui s'est imposé comme la deuxième capitalisation boursière de la Bourse de Paris devant Sanofi et derrière LVMH.

Le leader mondial des produits de beauté sort renforcé de la crise sanitaire : toujours très rentable, il continue de gagner des parts de marché sur ses grands concurrents et se développe à grande vitesse sur Internet.