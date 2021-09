Bourse : faut-il avoir peur d'Evergrande ?

Le promoteur immobilier Evergrande. (© H. Retamal/AFP)

Le sort du promoteur Evergrande préoccupe les marchés. Mais l’effet domino est improbable.

Depuis des semaines, investisseurs et économistes se chamaillent sur les différents scénarios de retour de l’inflation, véritable baromètre d’un durcissement à venir des politiques ultra-accommodantes des banques centrales. Mais voilà qu’une autre menace surgit avec le retour du risque de crédit.

Un nom concentre l’attention : Evergrande. Le géant chinois de la promotion immobilière, numéro deux dans le pays, est en fâcheuse posture. Étranglé par une dette colossale (jusqu’à 300 milliards de dollars, y compris les avances clients), Evergrande est en grande difficulté pour honorer ses échéances financières.

Pas de moment Lehman

Les potentielles conséquences d’une défaillance chinoise ont provoqué un coup de déprime sur les Bourses mondiales. Le 20 septembre, le Dow Jones et le CAC 40 ont perdu environ 1,8% et le Nasdaq Composite 2,2%. Mais les grands indices ont rapidement repris l’essentiel du terrain perdu. Car le spectre d’un «moment Lehman» (soit une déflagration systémique comme celle provoquée par la faillite de la banque en 2008) n’est pas l’hypothèse la plus probable.

«Les autorités chinoises devraient parvenir à trouver un équilibre entre l’aléa moral et la préservation de la stabilité financière», estime ainsi Marco Willner, responsable de la stratégie d’investissement chez NN Investment Partners.

Dès lors, le scénario