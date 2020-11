Bourse : faut-il acheter des actions qui ont beaucoup baissé en 2020 ?

La sélection du Revenu de valeurs à prix cassé. (© Adobestock)

Mettre en portefeuille des titres qui ont fortement baissé est un pari alléchant. Mais il faut regarder valeur par valeur. Le Revenu vous aide à revenir sur des actions de qualité à prix cassé.

La crise du Covid-19 et ses périodes de confinements successifs font trébucher les marchés et entraînent de nombreuses actions vers des plus-bas. Les mesures restrictives mises en place en Europe sont sources d'incertitudes et pèsent sur la Bourse.

Pour des investisseurs à l'affut d'opportunités, les actions qui ont été délaissées peuvent offrir des occasions à ne pas rater. Mais gare à toute précipitation. Il est nécessaire de distinguer les sociétés durablement fragilisées par les effets économiques de la pandémie de celles suffisamment solides pour rebondir rapidement une fois la tempête passée.

Par exemple, des titres comme Vallourec ou CGG, qui ont chuté de plus de 80% en 2020, nous semblent trop risqués.

D'autres, à l'inverse, sont tombés à des niveaux de prix particulièrement attrayants. Nous en avons sélectionné cinq. Ces actions sont à acheter dans une perspective de moyen-long terme.

Covivio (-51% depuis 1er janvier)

La tourmente actuelle sur les foncières cotées emporte tout sur son passage. Dans ce contexte compliqué, l'ex-Foncière des régions parvient à limiter la casse par rapport à d'autres acteurs, tel Unibail-Rodamco Westfield. exposés à l'immobilier commercial.

Les dirigeants ont d'ores et déjà annoncé une prévision annuelle d'un profit