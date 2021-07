Bourse : Euronext Growth, un succès à double tranchant

Euronext Growth coute moins cher aux entreprises que le marché réglementé. (© Euronext Growth)

Le marché régulé d'Euronext Paris voit se multiplier les introductions en Bourse et les transferts de cotation de petites et moyennes valeurs. Si ces dernières bénéficient d'un allègement de coûts et contraintes par rapport au marché règlementé, leurs actionnaires sont pénalisés par une moindre information et une protection plus limitée en cas d'OPA.

Fondé en 2005 sur les décombres du Nouveau Marché, Euronext Growth connait une réussite grandissante à Paris, avec 238 sociétés cotées valorisées plus de 25 milliards d'euros et qui ont fait l'objet de 21 milliards d'euros de transactions en 2020 (+480% sur un an).

Depuis 2018, la plate-forme de transactions organisée à destination des petites et moyennes entreprises enregistre un nombre plus important d'introductions en Bourse que son grand frère, le marché réglementé d'Euronext (qui compte 447 membres). 2021 ne devrait pas déroger à la règle, puisque sur la vingtaine de sociétés qui ont fait leurs premiers pas à la Bourse de Paris depuis le début de l'année, les deux-tiers ont privilégié l'ex-Alternext.

En février dernier, Hydrogen Refueling Solutions a même signé la plus importante introduction sur Euronext Growth Paris depuis sa création par le montant levé (97 millions d'euros).

En outre, de plus en plus d'entreprises cotées quittent le marché réglementé, le plus souvent le compartiment C (moins de 150 millions d'euros de capitalisation boursière) pour rejoindre le marché régulé. L'an dernier, une douzaine ont opté pour un transfert à l'image d'Archos, Fleury Michon ou Mr Bricolage, contre à peine cinq en 2019.

Et depuis le début de l'année, d'autres valeurs ont également