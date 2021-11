Bourse : dix questions qu'un débutant doit se poser

Pour gagner en Bourse il faut accepter de prendre des risques : les marchés connaissent des sautes d'humeur et les entreprises peuvent être prises à contre-pied et décevoir. (© Gilles Tronel)

Les confinements et l'introduction de FDJ ont attiré un grand nombre de nouveaux investisseurs. Si vous voulez vous aussi doper la performance de vos placements, voici le chemin à suivre.

Après mûre réflexion, vous avez pris la décision d'investir en Bourse. À priori, vous opterez pour des actions «en direct» avec une approche prudente.

Fort justement, vous vous dites que les actions constituent sur le long terme une classe d'actifs performante et vous souhaitez par ailleurs participer à l'économie réelle et au financement des entreprises. La Bourse est faite pour vous !

Toutefois, avant de vous lancer, vous devez vous poser quelques questions de bon sens. Nous y répondons ici pour vous mettre le pied à l'étrier, et vous éviter certaines erreurs… de débutant !

1 - Faut-il beaucoup d'argent ?

La réponse est… non ! Avec quelques dizaines d'euros placés chaque mois (ou plus selon vos moyens) vous bâtirez progressivement un portefeuille d'actions, le tout étant d'avoir un peu de méthode (lire l'encadré en fin d'article). Il s’agit néanmoins d’évaluer avant toute chose votre «budget Bourse». Faites le point sur vos revenus, dépenses courantes (loyer, remboursement d'emprunt, assurances, études des enfants, train de vie…) et projets (achat d'une voiture, d’un bien immobilier…).

Dans vos calculs, tenez compte d'éventuels imprévus nécessitant une épargne de précaution (sous forme de placements liquides). Pour cet exercice, essayez de vous projeter à un horizon de cinq ans, voire au-delà. Cet audit personnel vous permettra de déterminer le capital de