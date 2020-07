Bourse : dix actions à vendre dans un contexte hésitant

Les conseils boursiers de la semaine. (© Le Revenu)

Cette semaine, le CAC 40 a fait son retour sous les 5.000 points. La pandémie continue d'inquiéter alors que les États-Unis ont franchi le seuil des trois millions de contaminations recensées. Dans ce contexte qui reste incertain, Le Revenu recommande dix actions à la vente et neuf à l'achat.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Airbus, Boostheat, Laurent Perrier, Solocal...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. En ces temps chahutés, nous vous conseillons dix actions à la vente, neuf à l'achat et cinq à conserver.

Nos conseils sur 24 actions Abivax

La biotech a traité le premier patient de son étude de phase IIb/III testant son traitement oral ABX464 dans le Covid-19. Celle-ci comprendra 1 034 patients âgés ou à risque élevé, répartis dans 50 centres en France et à l'international. Ses résultats sont attendus avant fin 2020 et seront un fort catalyseur pour le titre s'ils sont positifs. Abivax dispose de financements jusqu'à début 2021, notamment grâce à l'appui de Bpifrance à hauteur de 36 millions d'euros. La biotech espère par ailleurs signer un lucratif partenariat stratégique cette année. Les investisseurs les plus audacieux peuvent encore tenter ce pari. Achetez

Airbus

Réduction de voilure pour le transporteur aérien Vendez

Air France-KLM

L'action a peu réagi à l'annonce de coupes claires dans les effectifs de la filiale Air France. Touchée de plein fouet par la crise sanitaire, la compagnie nationale prévoit de supprimer