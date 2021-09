Bourse : dix actions à acheter pour profiter de la reprise économique

Les spécialistes d'Exane Solutions privilégient les actions européennes. (© JComp.)

Exane Solutions, filiale de BNP Paribas, considère que l'Europe est la zone où le potentiel de bonnes surprises pour l'économie et les sociétés cotées est le plus important. De notre côté, nous avons recensé dix valeurs bien positionnées pour tirer profit de la reprise cyclique en cours.

La filiale de BNP Paribas spécialisée dans les produits structurés dévoile ses messages de rentrée sur les marchés financiers. La tonalité est plutôt positive.

Aux États-Unis, la vigueur du marché du travail et l'éloignement du spectre de restrictions sanitaires drastiques, grâce à la proportion élevée de personnes vaccinées, renforcent le scénario d'une reprise économique robuste en sortie de pandémie. «Cela légitime l'arrêt des mesures budgétaires d'urgence de soutien à la demande, et la réduction du rythme d'achats d'actifs de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année», relève Exane Solutions.

Compte tenu du climat d'incertitude résultant du variant Delta et des perturbations sur les prix, Exane Solutions s'attend néanmoins à ce que l'administration Biden continue de soutenir l'économie, via des stimuli budgétaires centrés sur l'investissement et les infrastructures.

L'Europe garde du potentiel

De son côté, «l'Europe devrait avoir renoué avec son PIB d'avant crise en fin d'année 2021. La reprise est beaucoup plus marquée que lors des récessions passées», note Exane Solutions. Pour le scénario macro-financier du quatrième trimestre, les élections allemandes du 26 septembre seront un rendez-vous déterminant. Si le SPD et les Verts arrivent au pouvoir outre-rhin, d'autres mesures de soutien budgétaire