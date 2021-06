Bourse : dix actions à acheter après le trou d'air de fin de semaine

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Après avoir touché de nouveaux sommets, la Bourse parisienne s'est affaissée vendredi, perdant les 6.600 points. Découvrez les conseils du Revenu portant sur 18 actions cette semaine.

Le 18 juin, le CAC 40 a établi un nouveau record à 6.687,29 points en cours de séance avant de se replier nettement.

L'indice parisien a finalement terminé la journée - marquée par les «quatre sorcières» - en baisse de 1,46%. Il perd 0,48% sur la semaine mais gagne encore 18,70% depuis le début de l'année.

Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 18 actions. Nous en recommandons dix à l'achat, quatre à la vente et autant à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Believe, HDF, Soitec, Worldline, Ubisoft ...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 18 actions Abéo

Au titre de l'exercice clos le 31 mars, le fabricant d'équipements sportifs a fait état d'une perte nette de 0,6 million d'euros, contre un résultat net positif de 0,7 million un an plus tôt. Néanmoins, Abéo s'est bien adapté aux multiples restrictions sanitaires en Europe et sa marge d'excédent brut d'exploitation a grimpé de 1,6 point, à 11%. Mais la reprise sera lente. Nous restons négatifs sur le titre. Vendez

Eurofins Scientific

Les ventes du laboratoire d'analyses ont progressé de 46% sur les quatre premiers mois de l'année, à 2,2 milliards d'euros. La moitié de cette hausse est