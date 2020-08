Bourse : dix actions à acheter alors que le CAC 40 vient de perdre les 4.800 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Inquiet des conséquences économiques de la crise sanitaire, l'indice phare parisien a reculé de 3,5% cette semaine, perdant au passage les 4.800 points. Dans ce contexte, la Rédaction du Revenu recommande d'acheter dix actions, dont plusieurs poids lourds de la cote, et d'en vendre six.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Air Liquide, FDJ, Carrefour, Renault, LVMH...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. De nombreuses entreprises ont publié leurs résultats semestriels ces derniers jours et le CAC 40 a plié de plus de 3% en deux séances sous la pression d'indicateurs économiques dans le rouge vif.

L'occasion de faire le tri dans votre portefeuille. Nous recommandons six actions à vendre, 10 à acheter et 10 à conserver.

Edenred

Elle recule toutefois de 18% par rapport au plus-haut historique touché en février dernier. La crise sanitaire a entraîné un repli de 10,4% du chiffre d'affaires au premier semestre, à 696 millions d'euros. De son côté, la marge d'excédent brut d'exploitation a baissé de 3,3 points sur la période, à 36,6%. Les dirigeants espèrent un retour à la croissance interne de l'activité au second semestre. Edenred continue de dégager d'importants flux de trésorerie. Mais le titre est bien valorisé. Conservez

Elior

Au troisième trimestre de son exercice qui s'achèvera le 30 septembre, le spécialiste de la restauration collective a vu son chiffre d'affaires chuter de 46,4% à données comparables, à 672 millions d'euros. Le confinement a pesé sur l'activité en