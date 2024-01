Bourse Direct : Superbe croissance annuelle

Publication du chiffre d’affaires 2023

Bourse Direct conclut son exercice 2023 en publiant un chiffre d’affaires en hausse de +41,4%, à 66,6 M€, principalement porté par le contexte de hausse de taux. Cette publication est en ligne avec nos attentes et constitue un nouveau record absolu dans l’histoire du groupe.

Perspectives et estimations

Suite à la publication, nous ajustons à la marge nos attentes sur les résultats 2023e et prévoyons désormais un PNB de 60,3 M€ (vs 61,2 M€ précédemment), un ROC de 21,8 M€ (vs 22,5 M€) et un RNpg de 16,0 M€ (vs 16,5 M€), soit une marge nette de 26,5% (+1300 bps). Nous profiterons des résultats annuels pour mettre à jour nos estimations sur les exercices à venir et faire un point plus complet. En attendant, nous continuons de penser que l’environnement de taux continue d’être largement favorable à l’activité (qui investit dans des DAT à longue échéance) et que la conquête commerciale que nous observons, ainsi que ses effets indirects (progression mécanique de l’encours à gérer, et donc de la trésorerie à placer), prémunissent Bourse Direct d’une partie de la volatilité des marchés et de la variabilité de ses revenus (commissions de courtage).

Recommandation

Nous sommes toujours à l’achat sur le titre et réitérons notre objectif de cours de 7,00 €. Nous sommes toujours convaincus du potentiel et de la cohérence du cas d’investissement.