Bourse Direct recule malgré une fin d'année 2025 solide
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 12:19
Le broker indique avoir signé une activité en forte progression l'an dernier, portée par la hausse significative du nombre d'ordres exécutés, avec un chiffre d'affaires consolidé annuel qui s'est établi à 76,3 millions d'euros, en évolution de 1,2% par rapport à 2024, dans un environnement de détente des taux d'intérêt.
Le nombre d'ordres exécutés atteint 5,4 millions en 2025, en hausse de 16,9% par rapport à 2024, dont une progression de 14,4% au 4ème trimestre.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Bourse Direct affiche un chiffre d'affaires de 69,2 millions d'euros, en hausse de 2,7% par rapport à 2024, toujours soutenu par la progression des volumes d'ordres passés.
Sur le seul 4ème trimestre, le chiffre d'affaires de Bourse Direct s'inscrit en croissance de 9,6% par rapport à la même période en 2024, confirmant la bonne dynamique commerciale observée sur l'ensemble de l'année.
"Bourse Direct a fini fort l'année", commentent les analystes d'Euroland, qui indiquent avoir revu à la hausse ses estimations de résultats annuels. La société de Bourse réitère cependant sa recommandation d'achat et son objectif de cours de sept euros.
Chez TP ICAP Midcap, également à l'achat sur le titre avec un objectif de sept euros, on évoque une fin d'année dynamique avec un chiffre d'affaires de 4ème trimestre nettement plus élevé qu'attendu, qui permet au groupe d'être en croissance sur l'ensemble de l'exercice.
"La résilience des revenus d'intérêts est confirmée (47% du CA estimé) tandis que les revenus de courtage (hors Exoé) maintiennent une dynamique soutenue ( 23%)", souligne le bureau d'études.
En dépit de cette solide publication, le titre Bourse Direct perdait 1,9%, amplifiant le repli du marché parisien (-1,5%), ce qui ne l'empêche pas de se maintenir à des plus hauts depuis septembre 2024.
Valeurs associées
|5,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,67%
