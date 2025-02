Bourse Direct : Des résultats à nouveau en progression

Publication des résultats 2024

Après avoir publié une top line en hausse de +11,6% à 76,4 M€, Bourse Direct annonce des résultats très solides au titre de son exercice 2024, qui sont également en ligne avec nos attentes dans l’ensemble. Le REX du groupe atteint 26 M€, soit une hausse de +19,1% YoY et une marge sur PNB de 36,9% (+194 bps), pour un RNpg de 19,2 M€ (Euroland 19,7 M€). Bourse Direct annonce également une hausse de +25% de son dividende (0,20€/action).

Perspectives et estimations

Avec une politique tarifaire best in class, une conquête clients toujours au rendez-vous (368 000 comptes gérés au 31/12/2024, soit une hausse de +17,8%) et une offre de produits plutôt large, nous pensons que Bourse Direct est bien armé pour continuer de gagner des parts de marché sur le courtage. Sur les produits d’intérêt, les baisses de taux devraient logiquement impacter la partie de trésorerie à replacer au cours de l’année, même si le groupe continue de bénéficier d’un niveau de placements fermes important sur ses DAT. La question de l’évolution du niveau de l’encours à placer est également à se poser, puisqu’elle dépend en partie de facteurs exogènes (comportement des investisseurs particuliers, etc.). Nous sommes donc un peu plus prudents dans nos estimations (PEB de 72,3 M€ vs 77,8 M€ pour un RNpg de 19,7 M€ vs 23,1 M€ précédemment) mais pensons toujours que Bourse Direct continuera d’afficher des résultats en croissance sur 2025.

Recommandation

Nous réitérons notre objectif de cours de 7,00€ ainsi que notre recommandation à Achat. Le titre se traite toujours avec une importante décote (12,4x P/E 2025e vs un groupe de comparables à 20x).