Bourse Direct: Amiral Gestion sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Bourse Direct, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 2.698.248 actions Bourse Direct représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote de cette société de bourse en ligne.





Valeurs associées BOURSE DIRECT Euronext Paris -1.06%