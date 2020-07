Bourse : des rebonds trop rapides ?

Seules cinq entreprises du CAC All Tradable devraient voir leur bénéfice net par action augmenter cette année. (© Adobestock)

Après une chute vertigineuse entre février et mars, l'indice vedette de la Bourse de Paris s'est depuis redressé. Plusieurs entreprises gagnent même du terrain en Bourse depuis le début de l'année. Mais certaines remontées de cours paraissent exagérées, au regard de l'évolution des profits attendus par les analystes.

Le CAC 40 perd encore 16% depuis le début de l'année. C'est un moindre mal, comparé au plongeon de 40% survenu entre le 19 février et le 19 mars.

Mais les écarts restent grands entre les neuf valeurs de l'indice en performance positive depuis le 31 décembre dernier (Worldline, Hermès International, Schneider Electric, L'Oréal, Dassault Systèmes, Teleperformance, Atos, Sanofi, Air Liquide) et les derniers du classement, qui perdent plus de 40% (Unibail-Rodamco-Westfield, Société Générale, Renault, Airbus Group, Arcelormittal, Accor).

Conséquence logique

Les titres les plus résistants depuis six mois représentent logiquement des métiers peu touchés par la période de confinement, alors que les actions qui ont le plus souffert sont issues des secteurs les plus impactés par l'arrêt d'activité.

Au sein des 317 sociétés qui composent le CAC All Tradable, seulement cinq d'entre elles ont connu depuis fin février une hausse de leur bénéfice par action attendu en 2020, selon le consensus des analystes calculé par Factset : Biomérieux, Groupe LDLC, Sartorius Stedim