Bourse : des espoirs de reprise économique mènent le rebond

Entre espoir et inquiétude, les économies mondiales restent prudentes. (© Ed-Dunens / Adobestock)

Les indices boursiers se sont fortement repris depuis les plus bas de mars dernier, portés par la réouverture des économies occidentales après la fin du confinement.

Depuis le rebond amorcé le 18 mars, le CAC 40 a repris plus de 37%, quittant un point bas annuel à 3.632 points pour évoluer désormais dans la zone des 5.000 points.

Les Bourses mondiales semblent croire, avec moins d'hésitations, à une maîtrise au moins provisoire de la pandémie de Covid-19 et à l'organisation de la sortie de crise.

Après la paralysie totale des économies, la plupart des pays dans le monde, à quelques exceptions près, ont limité la menace sanitaire. La crainte d'une deuxième vague de contamination se dissipe.

L'hypothèse de foyers sporadiques de nouvelles contaminations dues à un mauvais respect des gestes barrières est désormais privilégiée.

Reprise de la consommation

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a toutefois révisé à 11% le recul prévisionnel du PIB en France, au lieu de 8%, pour 2020. Malgré ce triste record, la consommation semble pourtant mieux redémarrer en Europe qu'elle ne l'avait fait en Chine après le confinement.

Les amortisseurs sociaux ont fonctionné dans l'Union européenne, et surtout en France, dont les dispositifs de chômage partiel et d'arrêt maladie mis en place au cœur de la crise ont figuré parmi les plus généreux au monde, préservant les ménages de chutes immédiates de revenus et de pertes de perspectives sur leur situation financière.

Et avec une prévision d'inflation