Bourse: des cibles potentielles d’OPA sélectionnées par Goldman Sachs

Les stratèges de la banque américaine anticipent un nombre croissant d'opérations quand les taux d'intérêt auront atteint leur pic.

Les stratèges de Goldman Sachs constate une très faible activité depuis le début de l’année sur le terrain des introductions en Bourse et des OPA.

En Europe, les IPO sont à leur plus bas en dehors d’une période de récession et les fusions & acquisitions ont chuté de 70% depuis un an.

La récente introduction d’ARM sur le Nasdaq a fait un temps illusion, mais le titre est revenu sous son prix de vente après une envolée de 25% le premier jour de cotation.

Les IPO et les OPA au point mort

Les experts de la banque américaine pensent que le nombre de sociétés introduites en Bourse devrait augmenter quand le pic des taux d’intérêt sera proche, quand la confiance reviendra chez les chefs d’entreprise et quand les incertitudes politiques iront en diminuant.

Cette arrivée d’actions nouvelles devrait être facile à absorber par le marché, alors que les rachats d’actions et les sorties de cote réalisés par le private equity dépasseront l’offre de papier.

Alors que le marché européen des IPO parvient difficilement à concurrencer le marché américain (plus profond et mieux valorisé), les entreprises européennes sont bien plus attrayantes pour lancer une OPA.

Elles sont moins chères et soutenues par un euro faible contre dollar. Les bilans sont solides, l’inflation ralentit et les fonds de private equity sont en embuscade.

