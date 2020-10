Bourse : des actions à fort dividende sélectionnées par NN IP

La sélection du fonds NN Euro High Dividend. (© Adobestock)

Le gérant du fonds NN Euro High Dividend, Nicolas Simar, nous dévoile la composition de son portefeuille. Il contient de nombreuses sociétés françaises, dont LVMH, Total, Vinci...

Le fonds NN Euro High Dividend géré par Nicolas Simar chez NN Investment Partners est investi en actions européennes, dont les dividendes élevés sont jugés pérennes.

Le fonds a progressé de 21,4% en cinq ans (au 13 octobre 2020 selon Quantalys), mais le gérant insiste sur le retard de performance historique de ces valeurs à haut rendement sur les valeurs de croissance, ces dernières ayant bénéficié d'un «choc de désinflation».

L'ampleur des stimulations budgétaires et monétaires devrait pourtant alimenter un regain d'inflation qui n'est pas anticipé par le marché.

En attendant le retour de l'inflation

Selon lui, des anticipations plus inflationnistes et une remontée des taux d'intérêt à long terme aurait alors un effet «dévastateur» sur les plus belles valeurs de croissance devenues très chères. Ce regain d'inflation attendu favoriserait un retour plus marqué des investisseurs vers des valeurs décotées («value»).

Le portefeuille est «sous-investi» dans les secteurs de l'énergie, de l'immobilier, de la distribution et de l'automobile, dont les dividendes sont fragilisés. La santé et la technologie sont aussi sous-représentés, en raison de leur cherté.

Le fonds privilégie les utilities, les matériaux, les biens de consommation courante, les financières et les télécoms.

Un rendement moyen proche de 4%

Parmi les quarante valeurs