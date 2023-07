Bourse de Paris : les principaux marchés et indices boursiers

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les origines de la Bourse de Paris remontent à l'an 1563. Les marchands s'y regroupaient alors pour y échanger et négocier des marchandises en provenance d'Afrique ou d'Asie. Dès le début du 19ème siècle et jusqu'en 2009, le Palais Brongniart, lieu emblématique de la capitale française dont la conception a débuté en 1808 sous l'égide de Napoléon Ier, a accueilli la Bourse de Paris. Son fonctionnement fut longtemps basé sur le principe des cotations à la « criée ». Les commis et agents de change étaient placés à la « corbeille », en cercle autour du centre où se situaient les « coteurs ».

L'essor du numérique, ces dernières décennies, a totalement révolutionné son fonctionnement, la place boursière française s'étant digitalisée. La Bourse de Paris est maintenant gérée par Euronext, dont le siège se situe à La Défense. Cependant la place où se situe la palais Brongniart a gardé le nom de « place de la Bourse » de façon symbolique.

Découvrez dans cet article les différents marchés de la Bourse de Paris et la présentation d'Euronext, mais aussi l'indicateur phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, ainsi que les principaux indices boursiers de la place et ses indices sectoriels.

Les différents marchés de la Bourse de Paris

Le marché réglementé

Le marché réglementé de la Bourse de Paris est géré par Euronext et est composé de trois compartiments :

Le compartiment A qui comprend les grandes sociétés françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros.

Le compartiment B qui comprend les sociétés moyennes françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 150 millions d'€ et inférieure à 1 milliard d'€.

Le compartiment C qui comprend les plus petites sociétés françaises dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'€.

Lorsqu'une société souhaite lever des fonds en Bourse, intégrer le marché réglementé d'Euronext peut s'avérer coûteux. La facture d'une introduction en Bourse, en effet, atteint au minimum quelques centaines de milliers d'€ et peut atteindre plusieurs millions d'€. De fait, les commissaires aux comptes, les avocats, les banques, les personnes chargées de la communication sont quelques exemples de prestataires obligatoires dont les honoraires peuvent être conséquents. L'enveloppe totale avoisine entre 5 % et un peu plus de 10 % des fonds levés.

Le marché non réglementé

Afin de faciliter l'accès des PME (Petites et Moyenne Entreprises) à forte croissance à la Bourse de Paris, Euronext Growth a été créé avec des contraintes d'admission plus souples et donc moins coûteuses.

Les obligations sont encore davantage réduites pour les très petites sociétés et les startups souhaitant intégrer la Bourse avec Euronext Access.

Remarque : le marché non réglementé ne signifie pas pour autant « de moins bonne qualité ». Par exemple, les obligations en termes de conformité et de contrôles des comptes restent les mêmes. En outre, une petite société cotée sur Euronext Access, ne sera pas contrainte de publier ses comptes tous les trimestres, la fréquence semestrielle ou annuelle est acceptée.

Euronext : l'entreprise qui organise les cotations de la Bourse de Paris

Le groupe Euronext, fondé le 22 septembre 2000, est à la tête des Bourse de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne et de Milan.

Euronext gère également certains marchés sur les places boursières suivantes :

Oslo (certificats, warrants, titres de dette) ;

Dublin (fonds, ETF, titres de dette) ;

Londres (marchés dérivés).

Euronext est la plus grande plateforme boursière européenne de cotation de titres financiers permettant une fixation des prix efficiente, des économies d'échelle, ainsi que des règles de transparence plus fines, grâce à une logistique commune à plusieurs places boursières.

Plus de 2 000 sociétés sont actuellement cotées sur les différents marchés Euronext pour une capitalisation globale de 6,5 trillions d'euros. Le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs au sein de 16 pays.

Euronext est aussi la première bourse européenne pour les marchés obligataires et représente 25 % de tous les volumes de trading sur actions en Europe. Plus de 1 000 indices boursiers sont proposés par Euronext.

En complément de ses activités de cotations des titres et instruments financiers, Euronext propose des services corporate aux sociétés, les services de ses équipes de spécialistes en données de marchés, des solutions technologiques ainsi que de nombreux autres services en relation avec les marchés financiers.

CAC 40 : l'indice boursier de référence pour les investisseurs français

Le CAC 40 est l'indice de référence de la Bourse de Paris, créé le 31 décembre 1987, sur une base de 1 000 points.

Il est calculé selon un système de pondération des actions des plus grandes sociétés françaises en termes de capitalisation boursière ainsi qu'en fonction de leur liquidité en Bourse et de certains autres critères annexes.

Code ISIN : FR0003500008 (PX1).

Composition de l'indice CAC 40* :

Sociétés ISIN Tickers Air Liquide FR0000120073 AI Airbus NL0000235190 AIR Alstom FR0010220475 ALO ArcelorMittal LU1598757687 MT Axa FR0000120628 CS Bnp Paribas FR0000131104 BNP Bouygues FR0000120503 EN CapGemini FR0000125338 CAP Carrefour FR0000120172 CA Crédit Agricole FR0000045072 ACA Danone FR0000120644 BN Dassault Systèmes FR0000130650 DSY Edenred FR0010908533 EDEN Engie FR0010208488 ENGI Essilor Luxottica FR0000121667 EL Eurofins Scientific FR0014000MR3 ERF Hermès FR0000052292 RMS Kering FR0000121485 KER Legrand SA FR0010307819 LR L'Oréal FR0000120321 OR LVMH FR0000121014 MC Michelin FR0000121261 ML Orange FR0000133308 ORA Pernod Ricard FR0000120693 RI Publicis Groupe FR0000130577 PUB Renault FR0000131906 RNO Safran FR0000073272 SAF Saint Gobain FR0000125007 SGO Sanofi FR0000120578 SAN Schneider Electric FR0000121972 SU Société Générale FR0000130809 GLE Stellantis NL00150001Q9 STLA STMicroelectronics NL0000226223 STM Téléperformance FR0000051807 TEP Thalès FR0000121329 HO Total FR0000120271 FP Unibail Rodamco Wes FR0013326246 URW Veolia Environ. FR0000124141 VIE Vinci FR0000125486 DG Worldline FR0011981968 WLN

Les indices boursiers de la Bourse de Paris

Voici la présentation des autres principaux indices de la Bourse de Paris.

CAC Next 20

Créé le 31 décembre 2002, cet indice intègre les actions des 20 sociétés dont les caractéristiques suivent celles du CAC 40 (il s'agit principalement de grandes capitalisations boursières).

Code ISIN : QS0010989109 (CN20).

Composition de l'indice CAC Next 20* :

Sociétés ISIN Tickers Edenred FR0010908533 EDEN Eiffage FR0000130452 FGR Bureau Veritas FR0006174348 BVI Sodexo FR0000121220 SW Solvay BE0003470755 SOLB Sartorius Bio FR0013154002 DIM Euronext NL0006294274 ENX Accor FR0000120404 AC Rexel FR0010451203 RXL Arkema FR0010313833 AKE Getlink FR0010533075 GET Biomerieux FR0013280286 BIM Gecina FR0010040865 GFC ADP FR0010340141 ADP Valeo FR0013176526 FR Remy Cointreau FR0000130395 RCO Klepierre FR0000121964 LI Faurecia FR0000121147 EO Air France KLM FR0000031122 AF Ubisoft FR0000054470 UBI

CAC Large 60

Cet indice regroupe les actions des sociétés du CAC 40 additionnées de celles du CAC Next 20.

Code ISIN : QS0011213657 (CACLG).

CAC Mid 60

Créé le 21 mars 2011, cet indice intègre les actions des 60 sociétés dont les caractéristiques suivent celles du CAC Large 60.

Code ISIN : QS0010989117 (CACMD).

Composition de l'indice CAC Mid 60* :

Sociétés ISIN Tickers BOLLORE FR0000039299 BOL DASSAULT AVIATION FR0014004L86 AM FDJ FR0013451333 FDJ ALTEN FR0000071946 ATE ELIS FR0012435121 ELIS SOITEC FR0013227113 SOI AMUNDI FR0004125920 AMUN SPIE FR0012757854 SPIE IPSEN FR0010259150 IPN SCOR SE FR0010411983 SCR TECHNIP ENERGIES NL0014559478 TE S.E.B. FR0000121709 SK EURAZEO FR0000121121 RF WENDEL FR0000121204 MF GTT FR0011726835 GTT SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 SOP VERALLIA FR0013447729 VRLA NEXANS FR0000044448 NEX COVIVIO FR0000064578 COV RUBIS FR0013269123 RUI SES LU0088087324 SESG VALLOUREC FR0013506730 VK IPSOS FR0000073298 IPS NEOEN FR0011675362 NEOEN APERAM LU0569974404 APAM COFACE FR0010667147 COFA IMERYS FR0000120859 NK ICADE FR0000035081 ICAD INTERPARFUMS FR0004024222 ITP VIRBAC FR0000031577 VIRP JCDECAUX FR0000077919 DEC ALD FR0013258662 ALD BIC FR0000120966 BB ATOS FR0000051732 ATO PLASTIC OMNIUM FR0000124570 POM ERAMET FR0000131757 ERA SES IMAGOTAG FR0010282822 SESL TRIGANO FR0005691656 TRI METROPOLE TV FR0000053225 MMT EUTELSAT COMMUNIC. FR0010221234 ETL NEXITY FR0010112524 NXI MERCIALYS FR0010241638 MERY CARMILA FR0010828137 CARM TF1 FR0000054900 TFI MERSEN FR0000039620 MRN ALTAREA FR0000033219 ALTA VOLTALIA FR0011995588 VLTSA BENETEAU FR0000035164 BEN EUROAPI FR0014008VX5 EAPI DERICHEBOURG FR0000053381 DBG CGG FR0013181864 CGG VALNEVA FR0004056851 VLA KORIAN FR0010386334 KORI ANTIN INFRA PARTN FR0014005AL0 ANTIN FNAC DARTY FR0011476928 FNAC ELIOR GROUP FR0011950732 ELIOR OVH FR0014005HJ9 OVH CASINO GUICHARD FR0000125585 CO SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 S30 ORPEA FR0000184798 ORP

SBF 120

Cet indice boursier est composé du CAC Large 60 additionné du CAC Mid 60. La capitalisation totale du SBF 120 est de 2 806 milliards d'euros.

Code ISIN : FR0003999481 (PX4).

CAC Small (Ex SBF 250)

L'indice intègre les actions des 111 sociétés françaises* de tailles moyennes. Les quatre premières entreprises de cet indice représentant 15 % de la pondération totale sont : Robertet, ID Logistics Group, Vicat et Quadient.

La capitalisation totale de cet indice est de 41,57 milliards d'euros.

Code ISIN : QS0010989125 (CACS).

CAC Mid & Small

Cet indice boursier est composé du CAC Mid 60 additionné au CAC Small.

La capitalisation totale de cet indice est de 247 milliards d'euros.

Code ISIN : QS0010989133 (CACMS).

CAC All Shares

Cet indice est le plus complet de la cote française car il intègre l'ensemble des sociétés cotées à la Bourse de Paris, soit plusieurs centaines de valeurs (au total, il y a 381 valeurs au 31/03/2023).

La capitalisation totale de cet indice est de 3 126 milliards d'euros.

Code ISIN : QS0010989141 (PAX).

CAC All Tradable

Cet indice composé des actions des 231 sociétés françaises* est l'équivalent du CAC All Shares mais comprend en plus un seuil de liquidité des sociétés en Bourse devant être au minimum supérieur ou égal à 20 % en base annuelle.

La capitalisation totale de cet indice est de 2 848 milliards d'euros.

Code ISIN : FR0003999499 (CACT).

Les indices sectoriels de la Bourse de Paris

La Bourse de Paris est également segmentée selon des indices CAC sectoriels.

CAC Biens de consommation

Code ISIN : QS0011017686 (FRCG).

Cet indice pouvant également être défini par la consommation discrétionnaire inclut des sociétés françaises productrices de biens ou prestataires de services catégorisés comme non essentiels.

Les grandes sociétés françaises Air France KLM, Renault ou encore LVMH font partie du CAC Biens de consommation.

CAC Industries

Code ISIN : QS0011017652 (FRIN).

Cet indice comprend des grandes sociétés françaises industrielles ou du BTP ainsi que celles de certains secteurs des services aux entreprises ou aux particuliers.

Les sociétés françaises Bouygues, Alstom ou encore Worldline font partie du CAC industries.

CAC Matériaux de base

Code ISIN : QS0011017637 (FRBM).

Cet indice inclut des sociétés françaises spécialisées dans le secteur des matériaux de base (production ou transformation).

Les grandes sociétés ArcelorMittal, Eramet ou encore Air Liquide font partie du CAC Matériaux de base.

CAC santé

Code ISIN : QS0011017702 (FRHC).

Cet indice comporte des sociétés françaises actives dans les secteurs liés au médical, de la pharmaceutique, de la biopharmaceutique, ou des services aux seniors.

Les grandes sociétés Sanofi, Ab Science ou encore Bastide le Confort Médical font partie de cet indice.

CAC Services aux collectivités

Code ISIN : QS0011017785 (FRUT).

Cet indice comprend des sociétés françaises spécialisées dans les secteurs dits des « utilities », relatifs aux services en faveur des collectivités, des entreprises et des particuliers.

Les grandes sociétés Véolia et Derichebourg font partie de cet indice.

CAC Services aux consommateurs

Code ISIN : QS0011017736 (FRCS).

Cet indice inclut des sociétés productrices et/ou distributrices de biens de consommation de base dits essentiels tels que l'alimentaire par exemple.

Les sociétés françaises Carrefour, Bic et Savencia font partie du CAC Services aux consommateurs.

CAC Sociétés financières

Code ISIN : QS0011017801(FRFIN).

Cet indice comprend les banques françaises ainsi que les sociétés dont l'activité est liée au domaine de la finance.

Les grandes banques telles que Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas font partie du CAC Sociétés financières. Les assurances y sont également présentes à l'instar d'AXA et de CNP Assurances, sans oublier les groupes spécialisés dans les activités financières comme Coface ou encore Euronext.

CAC Technologie

Code ISIN : QS0011017827 (FRTEC).

Cet indice comprend des sociétés françaises actives dans les secteurs des technologies, du numérique, ou encore des services à haute valeur ajoutée.

Dassault Systèmes, Atos et Ingenico sont quelques exemples de grands groupes français présents dans l'indice CAC Technologie.

CAC Télécommunications

Code ISIN : QS0011017769 (FRTEL).

Cet indice comprend des sociétés françaises du secteur des télécommunications grand public ou davantage spécialisées telles que les communications par satellites.

Orange et Eutelsat Communications font partie de l'indice CAC Télécommunications.

*Selon les données de Euronext datant du 31 mars 2023

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.