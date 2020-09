Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Covestro en forte hausse, Apollo envisagerait une offre d'achat Reuters • 18/09/2020 à 09:24









MUNICH, 18 septembre (Reuters) - L'action du spécialiste allemand des plastiques Covestro 1COV.DE est en forte hausse en début de séance vendredi après des informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe de capital-investissement Apollo Global Management APO.N envisage une offre d'achat. Le titre Covestro gagne 5,96% à 47,26 euros à 07h20 GMT après avoir atteint 48,82 euros, son plus haut niveau depuis avril 2019. Le titre figure parmi les meilleures performances de l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX , pratiquement inchangé. Un porte-parole de Covestro a déclaré que le groupe n'était pas actuellement en discussions avec Apollo en vue d'un rachat mais qu'il avait régulièrement des pourparlers avec différents acteurs du marché sur "des opportunités stratégiques". Selon Bloomberg, Apollo a approché Covestro au cours des dernières semaines et engagé des discussions préliminaires mais rien ne garantit qu'une offre aura lieu. "Apollo dispose d'une expérience solide dans le secteur des plastiques après un investissement dans LyondellBasell et une tentative ratée de rachat de RPC Group, donc l'histoire semble très crédible", estime un trader. Au cours de clôture de jeudi, Covestro affiche une capitalisation de 8,14 milliards d'euros selon les données Refinitiv Eikon. (Alexander Huebner et Bartosz Dabrowski, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

