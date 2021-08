Bourse : continuer à investir ou rester prudent ?

Dans un contexte de taux bas, les actions restent un bon placement. (© Fotolia)

Avec de la discipline, la Bourse peut être rentable même quand on investit au plus haut.

Sommes-nous à la veille d'un nouveau krach boursier ? Impossible de répondre à cette question, mais certains signes invitent à la prudence.

Le CAC 40 dividendes réinvestis [code PX1GR], qui est le vrai indicateur de la performance des actions, gagne plus de 41% en un an et 23% depuis début 2021. Il cote à peine en dessous de son record absolu établi le 18 juin dernier, à 18.932 points.

Attirés par ces performances, les investisseurs individuels continuent à affluer. Selon l'Autorité des marchés financiers, les particuliers actifs en Bourse sont en moyenne 60% plus nombreux depuis fin 2019 qu'au cours des deux années précédentes.

Un engouement du grand public qui, par le passé, a souvent été annonciateur de l'éclatement d'une bulle.

Règles d'or

Alors, faut-il déserter la Bourse pour quelque temps par mesure de précaution ? Pas nécessairement. Le rebond économique est encore largement devant nous, tandis que les politiques monétaires des banques centrales resteront accommodantes pour de longs mois.

En outre, l'arrivée de nouveaux investisseurs boursiers s'explique par d'autres facteurs que la seule hausse des marchés : excès d'épargne et sédentarité dus à la crise, nouveaux moyens simples et peu coûteux d'investir, etc. Dans un environnement de taux bas, les actions demeurent un bon placement. À condition de procéder avec méthode. Dans un