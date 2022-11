Bourse: comment investir dans la relance du nucléaire

La sélection des stratèges de la Société Générale de valeurs nucléaires. (© JP Ksiazek / AFP)

Les experts de la Société Générale ont sélectionné un panier de trente-huit valeurs qui devraient bénéficier du retour en grâce de l'énergie atomique.

Les stratèges de la Société Générale ont bâti un «panier» de valeurs, le SG Global Nuclear Basket, pour accompagner le retour en grâce du nucléaire auprès des investisseurs.

La capacité de production d'électricité à partir des centrales nucléaires devrait doubler dans le monde à 812 gigawatts pour atteindre la «neutralité carbone» en 2050, estiment les experts de l'Agence internationale de l'énergie (IEA). L'objectif est double pour les pays développant l'énergie nucléaire: zéro émissions et sécurité énergétique.

Des innovations technologiques, dont les petits réacteurs SMR (small modular reactors), permettent de réduire des coûts élevés en capitaux pour des centrales type EPR.

De nombreux projets en Asie

La plupart des nouvelles centrales sont en construction en Asie et seulement deux projets récents ont vu le jour aux États-Unis, le premier producteur mondial avec 92 réacteurs, devant la France avec 56 réacteurs et la Chine à 55 réacteurs (plus 15 en construction).

En Europe, le continent est partagé entre des pays qui investissent dans le nucléaire et d'autres qui en sortent.

Cette orientation des investissements vers l'Asie se traduit par une montée en puissance des fabricants issus des pays émergents. Sur les trente-et-un réacteurs en construction depuis 2017, vingt-sept viennent de Russie ou de Chine.

La sélection de la Société Générale