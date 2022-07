Bourse: cinq valeurs de croissance à des prix raisonnables

La selection du Revenu de valeurs à des prix raisonnables. (© DR) )

La menace de récession remet au goût du jour des sociétés à bonne visibilité. Mais il ne faut pas les payer trop chères.

Le risque de récession semble se préciser dans l’esprit des investisseurs. La guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie ont bouleversé les perspectives économiques.

Le volontarisme des Banques centrales pour freiner l’inflation augmente la probabilité d’une croissance négative.

Les investisseurs devraient donc à nouveau privilégier des «valeurs de croissance», réputées les moins sensibles à un ralentissement de la conjoncture.

Le style GARP à privilégier

À plus long terme, des valeurs de croissance à des prix raisonnables devraient davantage attirer des capitaux.

Le style «GARP» (growth at a reasonnable price) serait favorisé dans un environnement de croissance économique plus modérée et d’inflation déclinante (après un pic attendu à la sortie de l’été).

Nous n’avons retenu que les entreprises dont la progression du chiffre d’affaires et des profits devrait dépasser 6% en 2022 et 2023, selon le consensus calculé par Factset.

Attention toutefois, des analystes devraient réduire leurs anticipations à la lumière des comptes du premier semestre publiés en juillet et août. Il est donc important de surveiller les prochaines publications.

La remontée des taux d’intérêt a pénalisé des multiples de valorisation trop exigeants. Les plus belles valeurs de la cote ont donc enregistré des replis marqués