Bourse : cinq raisons pour acheter l'action CapGemini

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

CapGemini est un des leaders européens des prestations de services informatiques aux entreprises.

Le groupe propose différentes prestations à ses clients :

conception, développement et intégration de systèmes,

prestations d'infogérance, qui consistent en une forme d'externalisation totale ou partielle de la fonction informatique pour les entreprises,

prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques des clients;

prestations générales de conseil en informatique, notamment en stratégie.

Le groupe est très internationalisé, car la France représente 20,9% seulement des ventes, le Royaume Uni et l'Irlande, 11,7%, le reste de l'Europe, 30,7%, alors que l'Amérique du Nord pèse 28,9% des facturations, et le reste du monde (Asie-Pacifique et Amérique latine), 7,8%.

L'action CapGemini nous semble très attractive pour 5 raisons.

Vie digitale

1/ Le sentiment digital du groupe CapGemini est très élevé : il culmine à 33%, alors que la moyenne des actions européennes est de l'ordre de 14%. La « cote d'amour » digitale de la société est parmi les plus élevées de toutes les actions de l'indice STOXX 600. De plus, le sentiment digital de CapGemini vient de progresser et est désormais supérieur à sa moyenne mobile un an. Le niveau élevé et la forte progression récente du sentiment digital est souvent porteur de performance boursière. C'est notre premier argument d'achat.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Vie fondamentale : régularité des performances

2/ La performance fondamentale de CapGemini, mesurée par le niveau du bénéfice par action, est remarquable dans sa régularité. Sur 10 années, la courbe d'évolution de la performance est passée de 3 à 9€ par action, soit un triplement sans aucun moment de faiblesse significative. Cette caractéristique est rare, elle démontre la très bonne gestion du groupe et sa capacité à passer les périodes difficiles sans baisse de résultat. C'est l'apanage des sociétés qualifiées de défensives, au sein desquelles nous intégrons CapGemini. Dans un environnement économique plus difficile, cela constitue notre second argument d'achat.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Vie fondamentale : évaluation

3/ Fin 2021, l'évaluation de l'action était tendue, puisque le PER atteignait plus de 22. A l'époque, le niveau des taux restait particulièrement bas et justifiait certaines extravagances. Depuis le début de l'année, les taux d'intérêt ont fortement progressé sous le coup de l'inflation et du changement des politiques monétaires des banques centrales. Forcément, le PER de CapGemini a baissé, car la société est une société de type « Growth ». En effet, elle est structurellement mieux valorisée que la moyenne parce qu'elle promet et réalise une croissance élevée. Le PER a donc chuté de 8 points, ce qui est important et reflète l'effet de la baisse des taux. L'action a donc payé cher cet ajustement des taux ; son évaluation est désormais raisonnable. C'est notre troisième argument d'achat.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Vie fondamentale : l'unanimité des analystes

4/ Les 18 analystes qui suivent l'action CapGemini sont très favorables à l'action. Ils sont 14 à recommander à l'achat, 2 à recommander la surpondération, 2 recommandent de garder l'action et surtout aucun ne recommande la vente. C'est notre quatrième argument d'achat.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Vie de marché

5/ L'action a connu, comme l'ensemble du marché, une tendance baissière depuis avril seulement, alors que la CAC 40 subit cette tendance depuis le 24 février.

Source : Factset et Valquant Expertyse

La cause essentielle de cette baisse des cours est relative à l'évolution des taux d'intérêt, qui a fait chuter le PER ; comme nous pensons que la première phase de hausse des taux de marché est probablement terminée, il est probable que les cours de l'action de CapGemini retrouve le chemin de la hausse. Les révisions de bénéfice en baisse, caractéristiques de la situation actuelle de fort ralentissement économique, voire de récession, devrait épargner CapGemini. La tendance baissière actuelle, caractérisée par un cours inférieur à la moyenne mobile 3 mois, elle-même inférieure à la moyenne mobile un an, devrait rapidement se terminer. C'est notre cinquième argument d'achat.

Ces cinq raisons combinées devraient produire une hausse du cours, absolue ou relative à l'indice CAC 40, dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marché correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

Valquant Expertyse est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche économique et financière.

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Swiss Life Gestion Privée est un gérant d'actifs qui pratique une gestion de conviction non indicielle

Un partenariat entre ces trois sociétés permet à Valquant Expertyse de conseiller le fonds ESG Valeuroselect (ISIN : FR0010734046), géré par Swiss Life Gestion privée. Le processus de gestion du fonds utilise les indicateurs digitaux mis à jour par SESAMm, et contextualisé par Valquant Expertyse. C'est une méthodologie « d'analyse intégrée » qui est mise en œuvre par l'équipe de gestion de Swiss Life Gestion privée.