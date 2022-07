Bourse: cinq PME recommandées par IDMidCaps

Les experts d'IDMidCaps nous présentent leur sélection de petites valeurs. (© Adobestock)

Le bureau d'analyse indépendant spécialisé dans les petites valeurs favorise des titres à l'achat. Nous vous en présentons une sélection.

Les experts d'IDMidCaps figurent parmi les meilleurs spécialistes des petites et moyennes valeurs françaises. Le bureau d'analyse a publié un bilan boursier du premier semestre 2022.

Confrontés à des sorties de capitaux, les fonds spécialisés dans les petites valeurs ont privilégié les actions les plus liquides.

Des valeurs dites de croissance, dans les technologies de l'information et les biotechs ont été pénalisées par des multiples trop élevés. Des sociétés industrielles bon marché ont aussi souffert, en raison de leur exposition au cycle économique.

La seule bonne nouvelle du semestre passé est venue de la hausse des primes annoncées lors des OPAs.

Des PER inférieurs à la moyenne historique

Aujourd'hui, le PER des «smalls» et «midcaps» françaises est estimé par IDMidCaps à 15,2 en médiane et 16,9 en agrégé, inférieur à son niveau historique. Soit une baisse des multiples depuis le pic de 2020 de 40% en médiane et de 49% en agrégé.

En 2009, la contraction médiane du multiple avait été limitée à 35%. Selon IDMidCaps, la dernière fois que l'emprunt d'État français dix ans était à 2%, le PER médian des PME cotées atteignait 16,3 en médiane et 17,8 en agrégé.

La capitalisation rapportée aux fonds propres est à 1,6 soit un niveau correspondant à la médiane historique (calculée sur les vingt ans passés). Au pire des crises de