Bourse : cinq actions françaises de qualité conseillées par UBS

UBS conseille plusieurs actions françaises de divers secteurs d'activité. (© Fotolia)

UBS recommande des sociétés européennes au bilan solide et aux ratios de valorisation abordables. Parmi elles, cinq actions françaises.

Les entreprises de qualité, au bilan solide et à la rentabilité élevée, ont été recherchées par les investisseurs pendant la crise sanitaire. Elles sont donc devenues chères.

Les titres délaissés ont ensuite rattrapé une partie de leur retard, dans l'espoir d'une reprise économique à venir.

Mais l'écart de valorisation entre les sociétés au bilan le plus solide et celles au bilan le plus fragile est au plus haut depuis la bulle internet.

Des valeurs de qualité recherchées

La prime de PER des sociétés les plus rentables («return on equity» ou bénéfice rapporté aux fonds propres) a toutefois fondue, en raison de l'effondrement des profits attendus pour les sociétés les moins rentables (donc hausse du PER estimé).

Ce qui signifie selon les experts d'UBS que le marché a déjà pris en compte l'impact de la crise sanitaire sur les bénéfices des entreprises. Dès lors, les valeurs de moins bonne qualité n'ont plus de raison de «surperformer» le marché.

Enfin, des valeurs à faible «beta» (peu sensibles aux variations de l'indice) affichent une prime historique de PER sur des valeurs à fort «beta». Mais les valeurs à fort beta ne sont pas bon marché pour autant (PER moyen estimé à 13 proche de sa moyenne de long terme).

Cinq actions françaises conseillées

Les stratèges d'UBS pensent donc qu'il est préférable de