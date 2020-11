Bourse : cinq actions chères... à acheter quand même !

Le Revenu conseille d'acheter cinq actions très bien valorisées en Bourse. (© Adobestock)

Très recherchées, les valeurs de croissance sont devenues particulièrement onéreuses. Le Revenu en a sélectionné cinq dans le SBF 120 que vous pouvez encore mettre en portefeuille.

La crise du covid-19 a envoyé de nombreuses actions au tapis, notamment parmi les bancaires et les foncières. Inquiets du durcissement des restrictions sanitaires, en particulier en Europe, les investisseurs confirment ces derniers jours leur préférence pour les valeurs de croissance.

Ces entreprises ont de sérieux atouts dans le contexte actuel : marchés porteurs, visibilité sur les résultats, capacité à encaisser les chocs... La qualité a évidemment un prix, et leurs valorisations - déjà élevées en temps normal - se sont envolées ces derniers mois.

Certains titres sont devenus trop chers pour que Le Revenu les conseille aujourd'hui à l'achat (Neoen, Hermès...). Mais d'autres méritent encore d'être mises en portefeuille ! Voici notre sélection de cinq titres qui gardent du potentiel au sein du SBF 120.

Sartorius Stedim Biotech : au cœur de la lutte contre le Covid-19

Le groupe franco-allemand s'échange depuis deux ans sur des multiples allant de 40 à 50 fois le bénéfice net par action (BNA). Le titre s'est adjugé environ 120% depuis le début de l'année et sa valorisation atteint aujourd'hui 68 fois le BNA escompté fin 2021 ! C'est la deuxième entreprise non financière affichant le ratio le plus élevé du SBF 120, derrière le spécialiste des énergies renouvelables Neoen (83