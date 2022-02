Bourse : cinq actions à vendre sans tarder

(© L. Grassin/Worldlin/Casino)

Dans un contexte de marché indécis, le Revenu recommande d’éviter cinq titres figurant parmi les 140 les plus liquides de la cote parisienne et dont le potentiel parait limité à court terme. Tour d’horizon de ces valeurs dont il faut rester à l’écart.

Sur fond de craintes de guerre en Ukraine et de remontée des taux d’intérêt des banques centrales, les marchés actions font preuve d’une forte nervosité depuis plusieurs semaines. En témoigne la très forte volatilité au gré des rumeurs et autres bruits de bottes.

Dans ce contexte perturbé, Le Revenu continue de recommander une grande sélectivité au sein des actions cotées à Paris. Au sein du laboratoire exclusif composé des 140 valeurs les liquides de la cote et qui sont suivies régulièrement par au moins trois analystes financiers, la rédaction de l’hebdomadaire a retenu cinq titres à éviter ou sinon à vendre sans attendre en cas de présence dans le portefeuille boursier. Elle estime leur potentiel de recul entre 5 et 15% à l’horizon d’un an.

Nouvelle levée de fonds en vue pour Air France-KLM

Le transporteur aérien reste sous pression en Bourse, plombé par la perspective d’une nouvelle augmentation de capital potentiellement très dilutive pour ses actionnaires, moins d’un an après une première opération de plus d’un milliard d’euros réalisée avec le soutien de l’État.

Avec un endettement net de 8,2 milliards d’euros et des fonds propres négatifs à hauteur de 3,8 milliards à fin 2021, Air France-KLM n’a pas d’autre choix que d’être recapitalisé.

Ses dirigeants envisagent ainsi de lever jusqu’à 4 milliards d’euros