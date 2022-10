Bourse : Carmignac repart à l’offensive sur les actions et le crédit

Frédéric Leroux, responsable de l’équipe Cross-Asset, et Rose Ouahba, responsable de l'équipe Taux chez Carmignac . (© DR)

Les gérants de la société de gestion ont repris du risque depuis la mi-octobre, anticipant une remontée des actions et une détente sur le front des taux d'intérêt.

L’équipe de gestion de Carmignac pense que le moment est venu d’augmenter les pondérations sur les actions et sur les obligations d’entreprise.

Frédéric Leroux, responsable de l’équipe Cross-Asset, constate un pessimisme extrême et une baisse des multiples de valorisation qui favorise un retour vers les actions.

Les Bourses ont en effet souffert de la hausse des prix et des taux d’intérêt. Mais le pic d’inflation semble proche à court terme, ce qui devrait favoriser des valeurs de croissance très attaquées ces derniers mois.

Un pic d'inflation à court terme

Dans les mois à venir, le risque de récession va freiner l’appétit des investisseurs pour des sociétés plus cycliques, dont les profits sont attendus en baisse en 2023.

À plus long terme, le gérant pense que le marché sous-estime la durabilité des pressions inflationnistes.

La hausse des prix devrait être alimentée dans les années à venir par plus de demande et moins d’offre, une baisse du nombre d’épargnants liée au vieillissement de la population, un recul du commerce mondial et de la productivité, un moindre effet du commerce en ligne sur la baisse des prix, etc.

Profitant du point bas atteint mi-octobre sur les marchés, l'exposition aux actions est ainsi remontée en quelques jours de 3% à 36% de l’allocation du fonds Carmignac Patrimoine (avec un maximum à 50%