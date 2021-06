Bourse : Carmignac Patrimoine préfère des valeurs de croissance et vend des obligations

La sélection de Raphaël Gallardo, chef économiste chez Carmignac. (© DR)

Le plus célèbre fonds de la société de gestion affiche de solides performances. Des actions tech et santé sont privilégiées dans son allocation d'actifs.

Des experts de Carmignac ont présenté le 3 juin dernier les choix d'investissements de la société de gestion, à travers son fonds vedette Carmignac Patrimoine.

Raphaël Gallardo, chef économiste, constate une reprise forte de l'activité économique mondiale, mais elle est «désynchronisée». Le profil de reprise est différent et plus ou moins vulnérable dans chaque zone géographique, selon la stratégie vaccinale adoptée par les autorités, l'ampleur de l'effort budgétaire et monétaire.

Ainsi, le coût de la pandémie est estimé à 6% du produit intérieur brut dans les pays émergents contre seulement 1% dans les pays développés. Les injections massives d'argent public ont créé un choc de demande. Celui-ci est alimenté par l'excédent d'épargne estimé à 11% du PIB aux Etats-Unis et à 6% en zone euro, qui constitue un réservoir de pouvoir d'achat.

L'accélération des tendances de long terme, digitalisation, dé-globalisation et décarbonisation, favorise l'investissement. Mais des goulots d'étranglement sont apparus dans les semi-conducteurs, le transport maritime et routier, les métaux «verts» utilisés dans les équipements de la transition énergétique (cuivre, cobalt, lithium, nickel).

Des freins à la croissance

Des investissements massifs dans les infrastructures soutiennent aussi la demande. Des effets négatifs vont toutefois peser sur la croissance : baisse de l'immigration,