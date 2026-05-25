BOURSE CANADIENNE-Les contrats à terme sur l'indice TSX progressent de 1% grâce aux espoirs de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Les contrats à terme sur l'indice TSX progressent de 1,09%

* Le pétrole recule de plus de 5%, l'or progresse de plus de 1%

Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont progressé lundi, soutenus par des signes indiquant que les États-Unis et l'Iran sont sur le point de conclure un accord de paix, ce qui a pesé sur les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 ont progressé de 1,09% à 6h29 (heure de l'Est) (10h29 GMT).

* Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'un accord de paix avait été “en grande partie négocié” , ce qui pourrait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. Cependant, les deux parties ont tempéré les espoirs d'une percée imminente dans leur guerre qui dure depuis trois mois, limitant ainsi les gains.

* L'or au comptant XAU= et l'argent XAG= ont respectivement progressé de 1,3% et 3,5%, soutenus par un dollar américain plus faible et l'apaisement des craintes inflationnistes. GOL/

* Les valeurs énergétiques canadiennes devraient subir des pressions, les cours du pétrole brut ayant chuté de plus de 5% pour passer sous la barre des 100 dollars le baril. O/R

* Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels des grandes banques, notamment ceux de la Banque Royale du Canada RY.TO , de la Banque Toronto-Dominion TD.TO et de la Banque de Montréal BMO.TO , entre autres, qui seront publiés plus tard cette semaine.

* L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé vendredi à un niveau record, dépassant son sommet du 2 mars et soulignant la manière dont l'indice a récupéré les pertes provoquées par la guerre.

* L'optimisme mondial autour des valeurs technologiques liées à l'IA a stimulé les actions technologiques canadiennes, le secteur technologique .SPTTTK rebondissant après un recul par rapport à ses sommets de fin 2025, les investisseurs se ruant sur les actions technologiques en forte hausse. POUR LES ACTUALITÉS DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

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