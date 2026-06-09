BOURSE CANADIENNE-Le TSX suit la baisse des actions du secteur des ressources à l'approche de l'introduction en bourse d'Apotex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point à la clôture)

* Le TSX termine en baisse de 0,2% à 34.411,69

* Le secteur de l'énergie recule de 3,1% alors que le pétrole clôture en baisse de 3,4%

* Apotex porte le montant de son introduction en bourse à 1,3 milliard de dollars canadiens

* Décision de la Banque du Canada sur les taux attendue mercredi

par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a légèrement reculé mardi, les valeurs des secteurs des ressources et des technologies ayant perdu du terrain, tandis que les investisseurs attendaient l'introduction en bourse du fabricant de médicaments génériques Apotex.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 67,05 points, soit 0,2%, à 34.411,69, prolongeant ainsi son recul par rapport au record de clôture atteint jeudi dernier.

* Les indices S&P 500 et Nasdaq ont également reculé, le rebond des valeurs technologiques s'étant essoufflé.

* “Dans l'ensemble, ce n'est pas un marché bon marché”, a déclaré Barry Schwartz, directeur des investissements chez Baskin Wealth Management. “Les valeurs phares, les valeurs favorites du moment — certaines d'entre elles sont assez chères et devraient connaître un recul raisonnable ou une mini-correction.”

* Les actions de la société d'équipements électroniques Celestica CLS.TO ont chuté de 4,1%, ce qui a contribué à faire baisser le secteur technologique .SPTTTK de 1,2%.

* Le secteur de l'énergie a reculé de 3,1%, le prix du pétrole CLc1 s'établissant en baisse de 3,4% à 88,20 dollars le baril après que l'Iran et Israël ont déclaré avoir cessé leurs attaques mutuelles.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a perdu 1,7%, les actions de Valor Gold VGC.TO chutant de 21,6%.

* Le cours de l'or XAU= a reculé de 1,6% dans l'attente d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis.

* La plupart des 10 autres grands secteurs ont terminé en hausse, notamment le secteur financier .SPTTFS , qui a gagné 1%.

* Le secteur des biens de consommation courante .GSPTTCS s'est également distingué, avec une hausse de 1,7%.

* Apotex APTX.TO a annoncé que le montant de son introduction en bourse avait été revu à la hausse pour atteindre environ 1,3 milliard de dollars canadiens.

* “Nous n'avons pas vu beaucoup d'introductions en bourse très médiatisées à la Bourse de Toronto, et ce serait bien d'y voir arriver davantage d'entreprises, de sociétés et de secteurs diversifiés qui sont d'une taille significative,” a déclaré Schwartz.

* Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son taux directeur à 2,25% pour la cinquième décision consécutive mercredi. 0#CADIRPR