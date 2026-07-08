BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule en raison de nouvelles inquiétudes concernant le Moyen-Orient

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* Les déclarations de Trump sur l'Iran déclenchent un mouvement d'aversion au risque

* Les valeurs énergétiques progressent grâce à la hausse du cours du pétrole

* Air Canada nomme un nouveau directeur général, son action recule

par Sudeshna Ghoshal

Le principal indice boursier canadien a reculé mercredi alors que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a inquiété les investisseurs et fait grimper les cours du pétrole, alimentant les craintes inflationnistes.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a perdu 0,89%, à 34.961,30 points, à 9h50 (heure de l'Est).

* Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines après que le président américain Donald Trump a déclaré que le protocole d'accord avec l'Iran visant à mettre fin au conflit était "terminé", ravivant les craintes d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial. O/R

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 4,9% à 77,78 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont augmenté de 4,6% à 73,73 dollars.

* Le secteur énergétique canadien .SPTTEN a progressé de 1,3%, soutenu par les hausses enregistrées par Athabasca Oil

ATH.TO , Cenovus Energy CVE.TO et CES Energy Solution

CEU.TO .

* "Nous n’avons cessé de répéter que ces cessez-le-feu et ces trêves sont assez fragiles", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

* "Sans surprise, les cours du pétrole rebondissent après avoir reculé ces derniers mois. Cela crée donc une sorte de mouvement d’aversion au risque sur l’ensemble des marchés boursiers mondiaux, y compris au Canada."

* Le sous-indice des matériaux, qui regroupe les actions des sociétés minières, a reculé de 2,7%, suivant la baisse de l’or, alors que la hausse des prix de l’énergie a ravivé les craintes d’inflation et de hausse des taux d’intérêt. L’or au comptant

XAU= a perdu 0,9%, tandis que l’argent XAG= a reculé de 2,6%. GOL/

* La société minière Aris ARIS.TO a chuté de 4,8%,en tête des baisses à la Bourse de Toronto (TSX).

* L'attention des investisseurs se tourne désormais vers le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine, attendu à 14h (heure de l'Est), qui devrait donner des indications sur les perspectives de politique monétaire.

* Du côté des entreprises, l'action d'Air Canada

AC.TO a reculé de 2,6% après l'annonce de la nomination d'Anko Van der Werff, directeur général de la compagnie aérienne scandinave SAS, au poste de directeur général en remplacement de Michael Rousseau, mettant ainsi fin à des mois de spéculations sur la succession.

* Ivanhoe Mines IVN.TO a légèrement progressé de 1,3% après que la société a indiqué que la production de cuivre de son complexe phare de Kamoa-Kakula, en République démocratique du Congo, devrait augmenter au second semestre 2026.

* Trilogy Metals TMQ.TO a reculé de 1,6% après que la société a annoncé une perte plus importante au deuxième trimestre.