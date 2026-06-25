BOURSE CANADIENNE-Le TSX ouvre en hausse, dans le sillage des gains enregistrés par le secteur technologique à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le principal indice boursier canadien a ouvert en hausse jeudi, porté par les gains enregistrés dans le secteur des matériaux, alors qu'un rebond mené par le secteur technologique à Wall Street et des données économiques américaines encourageantes ont renforcé le moral des investisseurs au Canada.
À 9 h 30 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,4 % à 34.880,01 points.
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