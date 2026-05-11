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BOURSE CANADIENNE-Le TSX frôle son plus haut niveau depuis trois semaines grâce à la hausse des valeurs liées aux matières premières
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,3%

* Les cours du pétrole et de l'or progressent

* Barrick Mining en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

L'indice boursier principal du Canada a atteint lundi son plus haut niveau en près de trois semaines, Barrick Mining ayant bondi après des résultats supérieurs aux attentes et d'autres actions liées aux matières premières ayant grimpé, tandis que les investisseurs évaluaient l'impact du conflit au Moyen-Orient.

À 10 h 47 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,3% à 34 205,24 points, son plus haut niveau depuis le 21 avril.

Les titres des secteurs des matériaux .GSPTTMT , de l'or

.SPTTGD et de l'énergie .SPTTEN ont progressé grâce à la hausse des cours des métaux précieux et du pétrole. GOL O/R

Le rejet rapide par le président Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a alimenté les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyserle trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix du pétrole . O/R

“Plus les frappes se poursuivent sans accord de paix, plus cela devient préjudiciable pour les actions en raison des pressions inflationnistes croissantes”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

L'indice de référence s'échangeait juste en dessous de son plus haut niveau atteint le 2 mars, l'incertitude géopolitique persistante et les craintes d'une hausse potentielle de l'inflation ayant tempéré les gains.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé le mois dernier, mais son gouverneur, Tiff Macklem, a déclaré qu' , si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à faire grimper l'inflation, elle pourrait devoir réagir par des hausses de taux consécutives.

Selon LSEG, les traders s’attendent à au moins une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base d’ici la fin de 2026, et estiment à près de 38% la probabilité d’une deuxième hausse cette année.

L'action de Barrick Mining ABX.TO a bondi de 7,2% et figurait parmi les plus fortes hausses de l'indice TSX après que les bénéfices du premier trimestre de la société minière aient dépassé les estimations, grâce à des cours de l'or records.

Cronos CRON.TO a grimpé de 7,2% après que le chiffre d'affaires net du premier trimestre du producteur de cannabis a bondi de 40%, soutenu par les ventes en Israël et dans d'autres pays, où il n'y a pas de taxes d'accise.

Valeurs associées

BARRICK MINING
63,690 CAD TSX +7,86%
CRONOS GROUP
3,690 CAD TSX +6,34%
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