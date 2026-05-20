BOURSE CANADIENNE-Le TSX enregistre sa plus forte hausse en trois semaines grâce à la remontée du secteur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 1,25 %, à 34.161,82 points

* Enregistre sa plus forte hausse depuis le 30 avril

* Le secteur financier progresse de 1,9 %, celui des matériaux de base termine en hausse de 2,3 %

* Le secteur de l'énergie recule de 2,3 % alors que le pétrole clôture en baisse de 5,7 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a enregistré mercredi sa plus forte hausse en près de trois semaines, les valeurs financières et minières ayant contribué à des gains généralisés alors que les investisseurs du monde entier attendaient les résultats du fabricant de puces d'IA Nvidia. L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 420,58 points, soit 1,25 %, à 34.161,82, enregistrant sa plus forte hausse depuis le 30 avril.

“C'est vraiment une journée portée par le secteur financier et, à part cela, tous les regards sont tournés vers Nvidia après la clôture”, a déclaré Allan Small, conseiller en placement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d'iA Private Wealth.

“Leurs résultats vont probablement dicter l’ouverture des marchés, ou du moins l’évolution des contrats à terme, demain matin.”

Le secteur financier, de loin le plus pondéré à la Bourse de Toronto, a progressé de 1,9 %, grâce notamment aux gains enregistrés par les grandes banques à l'approche de la publication de leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

Le recul des prix du pétrole, qui a entraîné une baisse des coûts d'emprunt à long terme, a constitué un autre facteur positif pour le marché, a indiqué Allan Small.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 5,7 % à 98,26 dollars le baril, portés par l'espoir d'un accord mettant fin au conflit au Moyen-Orient, tandis que le rendement des obligations canadiennes à 10 ans

CA10YT=RR a reculé de 11,9 points de base à 3,585 %, prolongeant son recul par rapport à son plus haut niveau en deux ans atteint lors de la séance de mardi.

Les rendements obligataires avaient eu tendance à suivre la hausse des prix du pétrole ces dernières semaines, en raison des inquiétudes concernant les perspectives d'inflation mondiale.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 2,3 % grâce à la hausse des cours de l'or XAU= et du cuivre HGc1 . Le secteur technologique .SPTTTK a terminé en hausse de 1,6 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc SHOP.TO ayant progressé de 3,8 %.

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a été le seul des dix principaux secteurs à terminer en baisse, reculant de 2,3 %.