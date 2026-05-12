BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, l'impasse au Moyen-Orient faisant grimper les cours du pétrole

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* Le TSX termine en hausse de 0,4 % à 34 290,73

* Il s'agit de son plus haut niveau de clôture depuis le 20 avril

* Le secteur de l'énergie progresse de 2,4 % alors que le pétrole clôture en hausse de 4,2 %

* Les actions de Pet Value chutent de près de 14 %

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

12 mai - Le principal indice boursier canadien a effacé ses pertes antérieures pour terminer en hausse mardi, alors que la flambée des prix du pétrole, alimentée par l'impasse dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, a stimulé les actions du secteur de l'énergie.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 151,85 points, soit 0,4 %, à 34 290,73, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis le 20 avril.

“On observe davantage une mentalité d’achat sur repli”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James. “Les gens se préparent à une sorte de choc inflationniste lié à l’énergie qui pourrait survenir, et c’est pourquoi nous constatons une pression à l’achat accrue sur les actions des matières premières.”

L'inflation à la consommation aux États-Unis a encore augmenté en avril, le taux annuel enregistrant sa plus forte hausse en trois ans. Le secteur de l'énergie .SPTTEN a progressé de 2,4 %, le prix du pétrole CLc1 s'établissant en hausse de 4,2 % à 102,18 dollars le baril. Les divergences marquées entre les États-Unis et l'Iran concernant une proposition visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ont fait craindre des perturbations prolongées de l'approvisionnement. Les biens de consommation courante ont gagné 1,1 % et le secteur des matériaux, qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a terminé en hausse de 0,8 %. Les cours du cuivre CMCU3 ont augmenté de 1,9 %, dépassant le record de clôture de lundi, les fonds pariant sur de nouvelles hausses en raison de problèmes d'approvisionnement et de signaux techniques haussiers.

Parmi les secteurs qui ont perdu du terrain figurait celui de la technologie .SPTTTK . Il a reculé de 1,7 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc SHOP.TO ayant chuté de 2,4 %.

L'action Pet Valu Holdings Ltd PET.TO a chuté de près de 14 % pour atteindre un plus bas historique après que le bénéfice du premier trimestre du distributeur d'aliments pour animaux a reculé en raison de la hausse des coûts d'exploitation.