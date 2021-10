Bourse : Barclays achète dans les creux

Les stratèges de la banque britannique favorisent les actions européennes. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque britannique privilégient les valeurs financières, l'énergie et l'automobile. Ils sont négatifs sur la santé, les télécoms et l'immobilier.

L'équipe de stratèges de Barclays dirigée par Emmanuel Cau garde un avis positif sur les actions, mais elle s'attend à davantage de volatilité et des rentabilités plus modestes.

Les actions ont profité depuis dix-huit mois d'un environnement exceptionnel, avec une reprise d'activité spectaculaire et le maintien par les banques centrales des taux d'intérêt au plus bas.

Mais le cycle économique arrive à maturité, l'inflation augmente, les valorisations sont élevées, la croissance attendue des bénéfices ralentit et les banques centrales deviennent moins généreuses.

Dans le même temps, la persistance du virus, la situation de la Chine, la politique américaine et la crise énergétique en Europe sont autant de risques pour cette fin d'année.

Des actions plus attrayantes que les obligations

Pourtant, les experts de la banque estiment que les actions restent plus attrayantes que les obligations et que les phases de repli des cours devraient être mises à profit pour investir davantage en Bourse.

La croissance ralentit et l'inflation augmente, mais Barclays écarte le scénario de «stagflation» (stagnation économique plus hausse des prix), alors que la demande reste forte et que les conditions de financement sont encore très favorables.

La corrélation entre la hausse des taux (recul du prix des obligations) et la baisse des actions est élevée, mais les obligations